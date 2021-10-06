السيسي وقيس سعيد يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 11:41 مساء
السيسي وقيس سعيد (الإنترنت)

اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس سعيد على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، لاسيما من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، التزاماً بما توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على «فيسبوك».

وأكد المتحدث الرئاسي المصري أن الرئيسين أكدا ضرورة تكثيف التنسيق إزاء الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقاً للمقررات الدولية ذات الصلة.

- السيسي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

ودائمًا ما يؤكد الرئيس المصري على «أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل. والأسبوع الماضي تحدث السيسي، خلال ذلك خلال لقائه بالعاصمة المصرية القاهرة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، عن «الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب القوات الأجنبية كافة» من ليبيا.

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