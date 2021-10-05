محفظة ليبيا أفريقيا تنفي اختفاء 26 مليون دولار من أموالها

محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

نفت إدارة محفظة «ليبيا أفريقيا للاستثمار» صحة الأخبار المتداولة حول اختفاء مبلغ مالي من أموال المحفظة، وقدره 26 مليون دولار.

وأهابت المحفظة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، بكل «وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع المحفظة لاستيفاء صحة الخبر قبل نشره».

- ورشة عمل تناقش القيود القانونية على محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

- توحيد محفظة ليبيا أفريقيا للاستمثار تحت إدارة تنفيذية واحدة

وأشارت إلى أن «تداول مثل هذه الأخبار يلحق الضرر الجسيم بعلاقة المحفظة مع شركائها في الداخل والخارج، كما سيؤثر على حسن سير العمل».

وأكدت المحفظة، في بيانها، أنها «ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي نشرت هذا الخبر الكاذب».