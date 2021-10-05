لجنة تفتيش من وزارة الصحة تتابع احتياجات مركز العزل في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 07:41 مساء
لجنة وزارة الصحة أثناء متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات مركز العزل في سرت. (الإنترنت)

زارت لجنة تفتيش مكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مقر مركز العزل الصحي ببلدية سرت، وذلك لمتابعة سير العمل به ومتابعة احتياجاته والاطلاع على وضع منظومة الأكسجين التي جرى تركيبها مؤخرا.

وكان في استقبال اللجنة لدى وصولها إلى مقر مركز العزل الصحي في سرت، مدير المركز الدكتور عبدالله الأحول ومدير الخدمات العامة بالمركز عيسى المشاي.

- وصول شحنة مستلزمات طبية لمركز عزل سرت

وأوضح مدير مركز العزل الصحي بسرت الدكتور عبدالله الأحول لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة المكلفة بالتفتيش على المركز من وزارة الصحة عقدت اجتماعا مع إدارة المركز وتدارست معهم كافة الجوانب الإدارية والطبية المتعلقة بشؤون مركز عزل سرت.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» الذين يتلقون العلاج بمركز العزل الصحي في سرت 8 حالات، منها حالتان على التنفس الصناعي، وفق تصريح أدلى به الأحول إلى «بوابة الوسط» قبل يومين.

لجنة وزارة الصحة أثناء متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات مركز العزل في سرت. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجل الديكتاتور الفلبيني يترشح لانتخابات الرئاسة
دولى
تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري