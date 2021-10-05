رئيسة «يوبام» تبحث مع هولندا تطورات الوضع الأمني في ليبيا

ناتالينا تشيا، مع وفد وزارة الخارجية الهولندية، (بعثة «يوبام» لدى ليبيا)

عقدت رئيسة بعثة «يوبام» لدى ليبيا، ناتالينا تشيا، مباحثات مع وفد وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سُبل مساهمة هولندا في بعثة الـ«يوبام»، وتطورات الوضع الأمني في ليبيا.

وقالت البعثة في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، إن تشيا عقدت «لقاءً مثمرًا»، مع وفد من وزارة الخارجية الهولندية، ناقش الوضع الأمني في ليبيا، ومساهمة هولندا في البعثة مستقبليًا.

و«يوبام» ليبيا بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، والتي تم إطلاقها في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

- تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي «يوبام» في ليبيا

ومطلع العام الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي، تعيين الإيطالية ناتالينا تشيا رئيسة لبعثته لدى ليبيا «يوبام»، لتخلف الإيطالي فينتشينزو تاليافيري الذي شغل المنصب منذ 1 سبتمبر 2016.