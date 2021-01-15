تعيين الإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي «يوبام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 06:57 مساء
علم الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تعيين الإيطالية نتالينا تشيا رئيسة لبعثته لدى ليبيا «يوبام»، لتخلف الإيطالي فينتشينزو تاليافيري الذي شغل المنصب منذ 1 سبتمبر 2016.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس أن تشيا ستباشر وظيفتها الجديدة ابتداء من يوم 1 فبراير المقبل على رأس هذه المهمة التي تم إنشاؤها من طرف الاتحاد الأوروبي لأول مرة سنة 2013.

وناتالينا هي موظفة مدنية إيطالية عملت على مستوى رفيع لأكثر من 20 عامًا، سواء في إيطاليا -بصفتها مديرة مكتب التعاون الدولي والمساعدة الفنية التابع لإدارة الجمارك الإيطالية- أو على الصعيد الدولي، بقيادة بعثات وبرامج ومشاريع في قطاع الأمن المدني، خصوصا في مجال إدارة الحدود وقضايا الأمن والعدالة ذات الصلة.

و«يوبام» ليبيا بعثة مدنية بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، والتي تم إطلاقها في 22 مايو 2013، لتكون مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مرشح المعارضة الأوغندية في الانتخابات الرئاسية يؤكد فوزه رغم «التزوير والعنف»
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
شبهها بـ«الفيل».. لافروف يهاجم تصرفات واشنطن وحلفائها في ليبيا
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك