الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع لصالحه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 01:37 صباحا
الدبيبة يلتقي أعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تدشين صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي، من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع، لصالح الصندوق.

وتابع الدبيبة، خلال لقاء الجمعة، مع وفد ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات، أن ميزانية الصندوق ستكون 450 مليون دينار سنويا، مضيفا: «هذا يعني كلما أنتجنا النفط، تدخل هذه الأموال تلقائيا في الصندوق دون انتظار ميزانية أو أي شيء»، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الجمعة.

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ورحب الدبيبة بـ«الموقف الوطني لأعضاء مجلس النواب الداعم للحكومة»، مضيفا أنه «يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عاما، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها وتوظيفها في المكان الصحيح».

وشدد على أن الحكومة ستعمل على إعادة الحياة لكل المناطق، من خلال برنامج «عودة الحياة» وإعطاء الصلاحيات للبلديات كأول خطوة في هذا الطريق.

وبحسب البيان، عرضت المشروعات المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة، والخاصة بالمنطقة من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذية، مع الاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات وسكان هذه المناطق.

من لقاء الدبيبة مع ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
من لقاء الدبيبة مع ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
من لقاء الدبيبة مع ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات, 1 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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