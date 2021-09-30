المنفي يصل برلين للقاء ميركل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 06:14 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الخميس، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي خلال الزيارة التي تستمر يومين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الألماني فرنك شتاينماير، لمناقشة بعض القضايا التي تخص العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس.

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واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين لحل الأزمة الليبية، الأول ف 19 يناير 2020، وخرج بتوصيات ساهمت لاحقا في توقف حرب طرابلس، ثم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف في أكتوبر من العام ذاته.

وفي يونيو الماضي، فتحت برلين أبوابها لاستضافة نسخة ثانية من المؤتمر ركزت على سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وضرورة إتمام الانتخابات الليبية في موعدها المحدد له 24 ديسمبر المقبل. 

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