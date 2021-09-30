وزير العمل يبحث مع سفير كوريا التعاون في التدريب والتكوين المهني

لقاء وزير العمل وسفير كوريا الجنوبية، 29 سبتمبر 2021، (وزارة العمل)

بحث وزير العمل والتأهيل علي الرضا مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، لي سانغ سو، آليات التعاون المشترك خصوصًا في مجال التدريب والتكوين المهني.

جاء ذلك في لقاء بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس، أمس الأربعاء، حيث أكد الرضا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بجهود كوريا في دعم المركز الليبي - الكوري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض اللقاء أيضًا التخصصات والمشاريع التدريبية التي تنوي الوزارة إضافتها، وآليات دعم المركز بالإمكانات والمعدات التي يحتاجها للاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية، وزيادة نسبة استيعاب المتدربين.

من جانبه، أبدى سو استعداد بلاده للتعاون في شتى المجالات، التي تخدم مصالح البلدين، وبالأخص في تطوير التدريب في ليبيا.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم اللازم للمركز من معدات وأجهزة، لضمان استمرارية العملية التدريبية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الثنائية بين البلدين، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل.