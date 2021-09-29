صنع الله يستعرض مع السفير الألماني خطط تطوير قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 10:32 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، خطط تطوير قطاع النفط، في لقاء مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أعرب صنع الله عن «تقديره للدور البارز الذي قامت به ألمانيا من خلال دعمها وجهودها البناءة لإعادة الاستقرار للدولة الليبية»، وفق بيان نشرته المؤسسة على «فيسبوك».

وقال صنع الله: «إن ما نشهده من استقرار تعيشه الدولة الليبية اليوم كانت نقطة انطلاقه الأولى من برلين، وأقدر كل الجهود التي بُذِلت لأجل إحلال هذا الاستقرار، خاصة الدعم الذي نالته المؤسسة الوطنية للنفط في إبعادها وتحييدها عن كل التجاذبات السياسية، وهو ما أدى إلى النتائج والإنجازات الباهرة التي حققها قطاع النفط رغم كل التحديات، في تحقيق مستويات إنتاج عالية لدعم الاقتصاد الوطني».

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وأشار إلى أن ليبيا تسعى لاستثمار «العلاقات المتينة لتوطيد سبل التعاون المشترك لتطوير قطاع النفط والاستفادة من خبرة ألمانيا، خاصة في تكنولوجيا الطاقات البديلة والمتجددة»، مشددًا على أن مؤسسة النفط بدأت فعليًّا في وضع الخطط والتوجه لجلب تقنية الطاقات البديلة وإدخالها في الصناعة النفطية الليبية في السنوات القريبة القمقبل.

من جانبه، أكد السفير الألماني أن الشركات الألمانية المتخصصة في مجال النفط والطاقة عازمة على الاستثمار في ليبيا، خاصة بقطاع النفط كونه أهم قطاع ومصدر الدخل الرئيسي بها.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.
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