المنفي: تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 07:25 مساء
لقاء المنفي مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 للحراسة والتأمين، محمد الحصان، الأربعاء 28 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي القائد العلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أن «تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الأربعاء، في طرابلس مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي، محمد الحصان.

وأعلن في أواخر أغسطس الماضي، عن تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من «الكتيبة 166 للحراسة والتأمين» و«لواء طارق بن زياد، تتولى تأمين منشآت ومسارات جهاز النهر الصناعي العظيم.

- البعثة ترحب بتشكيل قوة من «الكتيبة 166» و«لواء طارق بن زياد» لتأمين النهر الصناعي
- نورلاند: تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي خطوة لإعادة توحيد القوات المسلحة
الفريق مراجع العمامي: لجنة «5+5» تبدأ التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع الحصان خصص للتباحث حول المهام المكلفة بها الكتيبة 166 للحراسة والتأمين خاصة مسارات النهر الصناعي.

وأكد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة.

واعتبر المنفي أن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي «من شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، والعمل معا لبناء دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
وزير الدفاع الأميركي مدافعا عن الانسحاب من أفغانستان: ساعدنا في بناء دولة لكننا ...
دولى
ماكرون يتعرض للرشق ببيضة لدى افتتاحه معرضا في ليون (فيديو)
دولى
بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة
رياضة محلية
عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى
ليبيا
«فورد» الأميركية تسرع انتقالها إلى السيارات الكهربائية عبر استثمار «تاريخي»
اقتصاد
للمرة الأولى وبحضور قائد «أفريكوم».. لجنة «5+5» تجتمع في طرابلس
ليبيا
عثمان الجرندي: هذه هي أهداف الرئيس قيس سعيد من التدابير الاستثنائية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أمازون» تطلق «روبوتا» يمكنه التجول في المنزل