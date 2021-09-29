المنفي: تشكيل قوة مشتركة لتأمين النهر الصناعي خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية

لقاء المنفي مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 للحراسة والتأمين، محمد الحصان، الأربعاء 28 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي القائد العلى للجيش الليبي، محمد المنفي، أن «تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الأربعاء، في طرابلس مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي، محمد الحصان.

وأعلن في أواخر أغسطس الماضي، عن تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من «الكتيبة 166 للحراسة والتأمين» و«لواء طارق بن زياد، تتولى تأمين منشآت ومسارات جهاز النهر الصناعي العظيم.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع الحصان خصص للتباحث حول المهام المكلفة بها الكتيبة 166 للحراسة والتأمين خاصة مسارات النهر الصناعي.

وأكد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة.

واعتبر المنفي أن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي «من شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، والعمل معا لبناء دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة».