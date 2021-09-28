مجلس النواب الأميركي يقر قانون دعم الاستقرار في ليبيا

إحدى جلسات مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، قانون «دعم الاستقرار في ليبيا» وتعديلاته المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بعدما صوت 385 عضوًا بـ«نعم» مقابل 35 صوتًا بلا، وامتناع 12 عضوًا آخرين عن التصويت، وفق ما نشره المجلس عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء.

ولكي يصبح القانون نافذًا يتعين أن يصدق عليه الرئيس الأميركي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.

- مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»

وفي يوليو 2020، أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم «دعم الاستقرار في ليبيا»، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.