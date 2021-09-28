ترحيل 76 شابا تونسيا موقوفين بمراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 04:47 مساء
مبنى السفارة التونسية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة التونسية في طرابلس، إنهاء جميع الترتيبات المستوجبة لترحيل 76 شابًا تونسيًّا، اليوم، كانوا موقوفين بمراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس.

وقالت السفارة في بيان اليوم، إن هذه هي الدفعة الأخيرة من المواطنين التونسيين، الذين تم إيقافهم خلال الفترة الأخيرة من قبل الأمن الليبي، بسبب المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية.

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وأوضحت أنه ينتظر عودة الـ76 شابًا تونسيًّا مساء اليوم، إلى تونس عبر المنفذ الحدودي برأس إجدير، فيما تولت مصالح البعثة تأمين نقلهم إلى المنفذ بالتعاون مع السلطات التونسية والليبية ذات الصلة.

وجددت القنصلية التونسية «شكرها وامتنانها لمختلف السلطات والأجهزة الليبية، على حسن تعاونها وتمكين مصالحها من القيام بعملها في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى جهاز الهجرة غير الشرعية وبقية أجهزة وزارة الداخلية، وإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا»، وفق البيان.

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