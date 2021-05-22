القنصلية التونسية في طرابلس تصدر توضيحا حول وفاة تونسيين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 09:12 صباحا
مبنى السفارة التونسية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

علقت القنصلية التونسية في طرابلس على ما تم تداوله ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة مواطنين تونسيين اثنين، يدعيان العياشي بن العيفة الزيناوي، ووليد بن محمد المقراني بليبيا، و«ما قيل» حول تعطّل إجراءات ترحيلهما إلى تونس.

وأصدرت القنصلية توضيحا أمس، قالت فيه إنه على إثر تلقي مصالحها إشعارا بخصوص الأمر بتاريخ 19 مايو الحالي، بادرت بالتحرك من أجل القيام بالإجراءات الروتينية اللازمة لإتمام عملية ترحيل الجثمانين، إلّا أنه وعند التحول إلى المستشفى حيث أودعا، تبيّن أنهما مجهولا الهوية ولا يتوفران على أية وثائق إثبات هوية رسمية (جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة ترسيم قنصلي)، ولا حتى نسخ منها، مما حال دون التمكن من إتمام أي إجراء، سواء في التعامل مع المستشفى أو النيابة العمومية أو غيرهما من السلطات الليبية ذات الصّلة.

وشدد البعثة على أنها قامت ولا تزال تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل الحصول على وثائق إثبات هويتيْ المتوفيين، سواء من خلال ربط الاتصال مع عائلتيْهما في تونس أو بالتنسيق مع المصالح التونسية المختصة أو من خلال التواصل مع عدد من أفراد الجالية أو الليبيين في الأماكن التي تعوّدا على التواجد فيها.

ووفق التوضيح، أوفدت البعثة مبعوثين عنها إلى عدد من مناطق العاصمة طرابلس للتحري، حول ما إذا كان لأحد علم بمكان تواجد وثائقهما الشخصية.
وإزاء تعذّر الحصول على وثائق الهوية الضرورية للتمكن من ترحيل الجثمانيْن إلى حد اللحظة، التمست القنصلية العامة من كل من بإمكانه المساعدة على الوصول إلى هذه الوثائق التواصل مع مصالحها عبر عنوان البريد الإلكتروني  cgt.tripoli@diplomatie.gov.tn، أو عبر صفحتها على فيس بوك أو مباشرة بمقرها بمنطقة النوفليين بطرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
الأهليان والهلال والمحلة تحصد 3 نقاط ثمينة.. والنجوم والأنوار حبايب في الدوري
رياضة محلية
«فيفا» يعتمد موعد التصفيات المؤهلة لكأس العرب
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
سمير غانم يطفئ «أضواء المسرح».. رحيل «أيقونة الكوميديا» العربية
ثقافة وفن
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
بالصور: تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ...
ليبيا
دراسة تطرح توصيات لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحقيق التنمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم