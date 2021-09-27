عودة مهبط حقل الرمال للعمل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 09:50 مساء
لجنة فنية تعاين مهبط حقل الرمال للعمل قريبا (صفحة الحقل على فيسبوك)

أعلن حقل الرمال قرب تشغيل مهبط الحقل المتوقف عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

ووصل إلى الحقل، اليوم الإثنين، وفد من قسم الطيران التابع لشركة مليتة ومفتش تابع للطيران المدني الليبي، وذلك للوقوف على جاهزية المهبط، حيث «تمت مناقشة الأمور التي تتعلق بالمهبط مع إدارة الحقل وقسم الاتصالات والخدمات لتهيئة المهبط ليكون جاهزًا في أسرع وقت».

ووقفت اللجنة المكلفة على العراقيل التي قد تقف عائقًا أمام تشغيل المهبط، حيث تبين أن «جميع الصعاب يمكن إنجازها بالموارد الداخلية للشركة. وأفاد مدير إدارة التسهيلات وحركة المواد بأن لجنة الإدارة لن تدخر جهدًا لإعادة تفعيل المهبط المهم بالنسبة لمستخدمي حقل الرمال في القريب العاجل».

لجنة فنية تعاين مهبط حقل الرمال للعمل قريبا (صفحة الحقل على فيسبوك)
لجنة فنية تعاين مهبط حقل الرمال للعمل قريبا (صفحة الحقل على فيسبوك)
لجنة فنية تعاين مهبط حقل الرمال للعمل قريبا (صفحة الحقل على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: تأجيل جلسة «النواب» المقرر عقدها غدا في طبرق
ليبيا
ليبيا المستقرة.. بوابة الأمل للعمالة المصرية
ليبيا
كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره 24 لاعبا
رياضة محلية
المنفي يؤكد على ضرورة «توافق المرشحين على قبول نتائج الانتخابات»
ليبيا
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الخطوط الجوية الأفريقية تعلن جدول استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بدءا من 30 سبتمبر