الحكومة تعتمد قرار إنشاء المجلس الوطني للشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 07:29 مساء
محمد حمودة خلال مؤتمر، 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على مشروع قرار بإنشاء المجالس المحلية والمجلس الوطني للشباب، وفق بيان نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، على «فيسبوك».

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن الاجتماع العادي السابع للعام 2021 ناقش عددًا من المواضيع والملفات المهمة الخدمية ومتابعة الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات والوضع المعيشي للمواطن.

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وانتهى الاجتماع، بعد استعراض ومناقشة بنوده، إلى جملة من الإجراءات والتدابير، من بينها «اعتماد مشروع قرار إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي للشباب».

واعتمد الاجتماع مقترح وزارة العمل والتأهيل بإنشاء خمسة مراكز تدريبية لمدن (سرت – طمينة – درنة – الكفرة – سبها). كما اعتمد مجلس الوزراء «جداول توزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية للعام 2021، والركون إليها كمرجعية قانونية للإنفاق الحكومي للعام المالي 2021».

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