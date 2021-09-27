العابد: مبادرة مرتقبة لدمج «شباب المجموعات المسلحة» بسوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 01:10 صباحا
وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد. (الإنترنت)

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على العابد، عن إطلاق مبادرة يوم 23 أكتوبر المقبل، بمناسبة عيد التحرير، تستهدف تأهيل وإعادة إدماج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة في صفوف العمل. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لوزير العمل نقلتها صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

وقال العابد: «قمنا بتشكيل لجان فرعية وعقدنا اجتماعات بحضور رئاسة الأركان ووزارة الداخلية وأيضًا البرنامج الليبي لإعادة التأهيل بشأن وضع الخطط الكفيلة، ونحن الآن بصدد إطلاق المبادرة في مؤتمر كبير يقام في طرابلس بشأن تأهيل الشباب وإعادة الإدماج بسوق العمل».

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كما أعلن الوزير عن إلزام الشركات المشاركة في برنامج إعادة الإعمار بتخصيص 30% من قوة العمل لديها لليبيين، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل في ليبيا. وتابع العابد: «أي شركة تستجلب عمالة تلتزم بتشغيل 30% من الليبيين الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى 20% تدريب».

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