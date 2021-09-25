المنفي يؤكد أهمية «التوافق» على الأساس القانوني للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 11:13 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أهمية «وجود اتفاق على الأساس القانوني» للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة «قبول» المرشحين لنتائج هذا الاستحقاق.

وقال، في حوار مع وكالة «رويترز» في نيويورك، السبت: «لابد من التضحية في حالة عدم التوافق»، وأضاف: «التضحية هي أن يخرج (المرشحون)، بمَن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة (...) في حالة لم يكن هناك توافق بينهم على قبول نتائج الانتخابات».

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي «لن يتدخل إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها، عن‭‭‭ ‬‬‬التوافق على الإطار قانوني»، وشدد على «التركيز» على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

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وأوضح أنه سيحث المرشحين في الانتخابات على «عدم المشاركة ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت»، وقال إن هدفه هو «ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدمًا كما هو مخطط»، وأضاف: «عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة المقبلة هو خطر بحد ذاته».

المنفي: المشكلة ليست فقط قانونية
وقال المنفي: «المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سَن هذه القوانين (...) هي مشكلة سياسية أيضًا»، وأضاف أن الأساس القانوني للانتخابات «يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة».

وتابع: «الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، مسار دستوري أكثر الملتزمين به هما مجلسا النواب والدولة».

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