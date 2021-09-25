‎الحكومة تعلن تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ومطار غات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 09:57 مساء
جانب من إجراءات تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ومطار غات, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا قرب الحدود الليبية - الجزائرية، ‏وكذلك مطار غات.

وقالت الحكومة، في بيان اليوم، إن الفرق الفنية لشركة «المدار الجديد»، التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات، شرعت في العمل على تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ‏الواقعة قرب الحدود الليبية - الجزائرية، ‏وكذلك تطوير الخدمة في مطار غات، بما يسهل على السكان التواصل، و«سيكون له الأثر الإيجابي على الخدمات بالمنطقة».

وقال الحكومة، إن تفعيل الخدمة يأتي، ‎انطلاقًا من خطط الحكومة، لتحسين الخدمات بمختلف مناطق الوطن.

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وبحسب البيان، عملت شركة «المدار الجديد»، خلال ‏المدة الماضية على تطوير الشبكة بالمنطقة الجنوبية، لتتمكن من توفير خدمة الجيل الرابع للبلدية غات بكاملها، وجميع المناطق المجاورة لها.

فيما تعمل الشركات المشغلة الأخرى، التابعة للشركة القابضة، بالعمل لتنفيذ مجموعة من المشاريع لتوسيع خدمات الجيل الرابع، والرفع من جودة الاتصالات بالمنطقة الجنوبية.

جانب من إجراءات تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ومطار غات, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إجراءات تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ومطار غات, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إجراءات تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ومطار غات, (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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