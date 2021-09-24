عقيلة صالح: عمليات التشاور مع مجلس الدولة «لم تنجح» لكنها مستمرة

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن عمليات التشاور مع المجلس الأعلى للدولة «لم تنجح» لكنها مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى لجنة المباحثات التي تم تشكيلها من 13 عضوا من كل جانب برعاية الأمم المتحدة.

وتابع صالح خلال لقاء مع «قناة 218»، اليوم الجمعة، أن اللقاءات بين ممثلي المجلسين، لم تصل إلى أي حل أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي آلية اختيار المناصب السيادية في مدينة بوزنيقة المغربية، وأرسل مجلس النواب مقترحات حولها إلى مجلس الدولة منذ ثلاثة شهور لكن لم يصله أي رد حتى الآن، وفق قوله.