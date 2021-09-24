بالصور.. متظاهرون يتوافدون على ميدان الشهداء في طرابلس استجابة لدعوة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 05:51 مساء
هرون بميدان الشهداء في طرابلس, 24 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)

بدأ عدد من المتظاهرين التوافد على ميدان الشهداء بطرابلس، استجابةً لدعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، التي أطلقها الثلاثاء الماضي، وفق ما أظهر بث مباشر لمنصة «حكومتنا» من الميدان.

ودعا الدبيبة إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس اليوم الجمعة، قائلاً أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة: «ميعادنا الجمعة المقبلة للتعبير عن الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».

- الدبيبة يدعو لتظاهرة الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات«

والثلاثاء أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

وحينها أكد الدبيبة، أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة»، مشددًا على أنه «لن يدخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي».

وتابع، في كلمة للحضور: «ليبيا تستحق منا النظر لكل ما هو مضيء وإيجابي، الذي تمثلونه أنتم الشباب، ولقد جئنا لنؤكد عزمنا على مواصلة ما بدأنا به، حرصًا منا على إنقاذ الوطن، وأملاً منا في توحيد صفوفه، ولطرد شبح الحرب إلى غير رجعة».

هرون بميدان الشهداء في طرابلس, 24 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)
هرون بميدان الشهداء في طرابلس, 24 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)
هرون بميدان الشهداء في طرابلس, 24 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)
هرون بميدان الشهداء في طرابلس, 24 سبتمبر 2021. (صورة مثبتة من بث مباشر)
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