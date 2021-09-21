الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 09:26 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متحدثًا في ميدان الشهداء، الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم، إلى ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، لتحية متظاهرين رافضين إجراء مجلس النواب بسحب الثقة.

وأظهر مقطع فيديو بثّته صفحة «حكومتنا» على «فيسبوك»، الدبيبة وهو يصافح عددًا من المشاركين في التجمع، بينما ظهر في مقطع آخر وهو يؤدي الصلاة بينهم. بعدها تجمع عدد من المتظاهرين حوله، وسط هتافات داعمة للحكومة، ورافضة لخطوة مجلس النواب.

الدبيبة: ليبيا لا تباع خارج الحدود
وصعد الدبيبة على منصة نصبها متظاهرون وسط الميدان، وتحدث إلى التجمع قائلاً: «الشرعية بكم أنتم الشعب.. أنتم من تقررون.. ليبيا لليبيين ولا يمكن أن تباع خارج الحدود».

وهتف متظاهرون: «الشعب يريد إسقاط البرلمان»، ليرد الدبيبة: «سيسقط بأمر الله.. لن يكون برلمان ممثل للشعب بهذه الصورة.. البرلمان لابد أن يخدم ليبيا والليبيين».

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دعوة لتظاهرات الجمعة المقبل
وتابع الدبيبة: «هناك نواب شرفاء وقدموا إلى طرابلس للوقوف ضد هذه الخطوة... طريقتنا واحدة إلى الانتخابات.. لابد من إخراج دستور، وتكون انتخابات نزيهة وحقيقية».

واختتم الدبيبة معلنًا تجمع الجمعة المقبل في ميدان الشهداء، قائلاً: «ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في ميدان الشهداء، الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في ميدان الشهداء، الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)
تجمع داعم لحكومة الوحدة الوطنية في ميدان الشهداء، الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 (بوابة الوسط)
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