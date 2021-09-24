«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شرقية نشطة على ساحل مدينة الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب إلى صافية.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على ساحل رأس لانوف والخليج مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على ساحل شحات.

- الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية صباح اليوم على ساحل شحات سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر .

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.