«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 01:56 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شرقية نشطة على ساحل مدينة الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل ظهر اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على ساحل رأس لانوف والخليج مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على ساحل شحات.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون شمالية شرقية صباح اليوم على ساحل شحات سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر .
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 28 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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