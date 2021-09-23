تعيين قائد جديد لعملية إيريني الأوروبية

فرقاطة فرنسية مشاركة في عملية إيريني، 20 أكتوبر 2020، (موقع العملية الإلكتروني)

عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الأدميرال ستيفانو توركيتو قائدا لعملية إيريني البحرية، خلفا لنظيره الإيطالي الأدميرال فابيو أغوستيني، وفقا لوكالة «آكي» الإيطالية.

وسيتولى القائد الجديد مهامه اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. الأدميرال توركيتو يعمل منذ 35 عاما في البحرية وشغل مناصب قيادية في عمليتي «آمن» و«صوفيا» الأوروبية.

وتتخذ عملية إيريني الأوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.

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وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» في 31 مارس 2020، وتم تمديدها حتى 31 مارس 2023، بهدف دعم مراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا. في حين كان الهدف الأساسي لعملية صوفيا، التي سبقتها، يكمن في تعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم عملا بالقرار الأممي 2240 المؤرخ 9 أكتوبر 2015.