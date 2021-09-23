في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع

العدد 305 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 23 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

صدر الخميس العدد 305 من جريدة الوسط وفي صدر الصفحة الأولى قصة ترصد آخر تطورات المشهد السياسي الليبي وجاءت بعنوان «صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع »، وفيه نقرأ كيف أطلق البرلمان رصاصته الأخيرة على الحكومة، فيما دعا مؤيدوها إلى التظاهر.

وبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، تضم الصفحة الثالثة موضوعاً مهماً بعنوان «مخاوف أممية من تكرار السيناريو الأفغاني على حدود جنوب ليبيا».

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «حكومة الدبيبة تعتمد لائحة انتخابات البلديات قبل سحب الثقة».

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فيما تصدر الصفحة الخامسة تقرير الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وضمت الصفحة نفسها تقريراً حول العلاقات الليبية التونسية مع إقرار البرتوكول الصحي بين البلدين، الذى أثار انتقادات ليبيين كثر، وجاء بعنوان: «ليبيا ـ تونس.. علاقة أخوة أم ابتزاز سياسي؟».

محاولة انقلاب فاشلة

وفي الصفحة السادسة نقرأ موضوعات عدة منها تقرير عن المشهد الجزائري من خلال وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعنوان «بوتفليقة رمز الفرص الضائعة عند كثير من الجزائريين».

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أما محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان فتتصدر الصفحة السابعة، وبجوارها تقرير الانتخابات العراقية وسط توقعات بنسبة مشاركة لا تتجاوز العشرين في المئة.

إعادة إعمار ليبيا

وإلى صفحات الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريراً بعنوان «وضع أسس إعادة الإعمار... التكلفة 200 مليار دولار والتركيز على الكهرباء والإسكان».

وتصدر الصفحة التاسعة تقرير خبري بعنوان «وزارة النفط تدعو المؤسسة لإبعاد شبح الخلافات عن القطاع»، ويتضمن مطالبة الوزارة المؤسسة الوطنية للنفط والغاز بعوائد نفطية غير منقوصة.

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في صدر صفحتها تقريراً حول مؤسسة هون الثقافية وبرنامجها السياحي الجديد والذي ينطلق تحت شعار «خريفنا ينشد سلاما».

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ونقرأ في صفحة الفن تقريراً بعنوان «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يكرم كريم عبدالعزيز»، وفيه تعلن إدارة المهرجان منح النجم المصري جائزة فاتن حمامة للتميز.

ومن الفن إلى الرياضة ونقرأ في صدر الصفحة الرابعة عشرة تقريراً موسعاً بعنوان «انتصارات ليبية في البطولات الأفريقية»، وذلك بعد أن جدد فريق الاتحاد فوزه على بطل زنجبار ليضرب موعداً مع الترجي في دوري الأبطال، بينما تأهل الأهلي طرابلس لثاني أدوار الكونفدرالية.

ويتصدر الصفحة التالية تقرير موسع بعنوان «فيفا يعلن رسمياً موعد موقعتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم»، وفيه حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد لقاء الذهاب على ملعب برج العرب ليكون الثامن أكتوبر المقبل.. فيما يحتضن ملعب شهداء بنينا في بنغازي لقاء الجولة الرابعة في الحادي عشر من الشهر نفسه.