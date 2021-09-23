شركة سرت و«مرزق للنفط» توقعان اتفاقية في مجال التدريب والاستشارات الفنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 02:05 مساء
توقيع اتفاقية بين شركتي سرت ومرزق بحضور صنع الله، 23 سبتمبر 2021، (شركة سرت)

أبرمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اتفاقية تعاون مع شركة مرزق للخدمات النفطية المحدودة في مجال التدريب والتوريد والاستشارات الفنية.

ووقّع الاتفاقية رئيس لجنة إدارة شركة سرت، مسعود موسى، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة مرزق الدكتور خليفة عبدالصادق، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حسب بيان شركة سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأكد موسى أهمية هذه الاتفاقية في تسهيل تدريب المستخدمين في المملكة المتحدة، وتسهيل حصولهم على التأشيرة وسهولة الوصول لكبار المصنعين.

والإثنين الماضي، أعلنت مؤسسة النفط افتتاح شركة مرزق رسميًا، وهي شركة خدمات تجارية ينصب التركيز الأساسي فيها على خلق قيمة مضافة لأعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي، من خلال توفير الدعم لتمكين الشركات من تحسين عملياتها التجارية وتقييم أداء الشركات.

وتشمل خدمات شركة مرزق، الأعمال الاستشارية وأبحاث ودراسات السوق وخدمات الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال والموظفين الهندسيين والفنيين وخدمات الدعم من قبل قسم الخدمات الاستشارية، وستقدم أيضاً قيمة لسلسلة التوريد الخاصة بشركات مؤسسة النفط.

وستضيف شركة مرزق قيمة مضافة إلى المؤسسة والشركات التابعة لها من خلال التعاون مع الشركات البريطانية الكبرى، بمن في ذلك مقاولو الهندسة والمشتريات والبناء الدوليون الرائدون، بطريقة تسليم المفتاح للمشاريع.

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