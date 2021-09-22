تشكيل قوة مشتركة لتأمين مركز طبرق الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:30 مساء
القوة المشتركة المكلفة بتأمين مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

اتفقت الجهات الأمنية والعسكرية والمجلس التسييري لبلدية طبرق على تشكيل قوة مشتركة تتولى تأمين مركز طبرق الطبي وقسم العزل بالمركز للتصدي للتجاوزات التي يتعرض لها العاملون بالمرفق الصحي من قبل بعض المترددين عليه، بحسب ما أعلنه مدير المكتب الإعلامي بالمركز.

جاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع عُقِد اليوم الأربعاء، بمقر المجلس التسييري لبلدية طبرق ضم كلًا من رئيس المجلس ومدير الأمن وآمر منطقة طبرق العسكرية وممثلين عن الجهات المعنية، بناء على طلب من مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، أبوبكر الرفادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مدير المركز طالب خلال الاجتماع الجهات المسؤولة عن الملف الأمني بالمدينة بضرورة وضع حد للتجاوزات التي تحدث بقسم العزل بالمركز منذ فترة ضد الفرق الطبية والتسييرية التي تعمل بالقسم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالمدينة، ووضع خطة أمنية لتأمين قسم العزل والمركز الطبي بعد زيادة حالات التعدي على مرافق المركز والأطقم الطبية والتسييرية التي تعمل بشكل متواصل و«لا تتقاضى منذ بداية العام 2021 أي منحة مالية من المنح المخصصة لهم إلى الآن وتعمل تحت ضغوط التجاوزات والاعتداءات داخل القسم».

وأكد الرفادي أن تعليمات صدرت في نهاية الاجتماع «بتشكيل قوة أمنية مشتركة» من مديرية الأمن والقوات المسلحة من أجل تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مركز طبرق الطبي وقسم العزل من كل التجاوزات، مشيرًا إلى أن القوة بدأت في مباشرة مهامها وفق ما جرى الاتفاق عليه.

القوة المشتركة المكلفة بتأمين مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
القوة المشتركة المكلفة بتأمين مركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
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