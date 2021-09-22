حالة الطقس المتوقعة (الأربعاء 22 سبتمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مستقرا اليوم الأربعاء على غالب المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس على غالب المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء غد، خصوصا على الساحل الممتد بين الخمس وسرت، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على الدواخل، والرياح شرقية، نشطة السرعة، على غالب المناطق الساحلية من مساء غد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غالب المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق وخاصة الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و41 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على المناطق الساحلية، يشمل غدا غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط اليوم على بعض المناطق، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة على الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.