بوريطة: استقرار المؤسسات التنفيذية أمر ضروري لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

بوريطة متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع المشري في الرباط، الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021. (الخارجية المغربية)

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن «استقرار المؤسسات التنفيذية أمر ضروري لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية» في ليبيا، مشيرًا إلى أن الرباط تدعم «الاستقرار المؤسساتي سواء تعلق الأمر بالمجلس الرئاسي أو المؤسسات النابعة من الاتفاق السياسي، كمجلس النواب ومجلس الدولة» الليبيين.

جاء تصريح بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يزور المغرب على رأس وفد من المجلس.

وأضاف بوريطة في تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية المغربية، عبر حسابها على «تويتر»، أنه «لضمان نجاح الانتخابات التشريعية في ليبيا، لابد من توفر شروط أساسية قائمة على مرجعيات قانونية، ومؤسسات تنظيمية ودعم دولي، وعلى كل المؤسسات الليبية الالتفاف حول هذه المرجعيات حتى تتم العملية الانتخابية في أحسن الظروف».

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وأكد وزير الخارجية المغربي أن «المغرب ستستمر بتوجيهات من جلالة الملك (محمد الخامس)، في التحاور مع الفاعلين الليبيين، ومنح فضاء للتشاور من أجل الوصول إلى تفاهمات سياسية تمكن من توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات».

وتأتي تصريحات بوريطة، بعد إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في خطوة لاقت ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض.