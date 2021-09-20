26 جريمة انتخابية يعاقب عليها قانونا في لائحة «المجالس البلدية» الجديدة

جانب من انتخابات المجلس البلدي في القره بوللي، 23 يناير 2021. (لجنة الانتخابات المحلية)

حددت لائحة انتخابات المجالس البلدية الجديدة المعتمدة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، المعلن عنها اليوم الإثنين 26 تصرفًا تقع تحت بند الجرائم الانتخابية ويشمل ذلك المتداخلين في العملية من مصوتين أو أعضاء اللجان الانتخابية وغيرهم.

وحملت المادة 39 من الفصل الحادي عشر من اللائحة اسم «الجرائم الانتخابات»، وتنص على معاقبة كل من:

1- أدلى بصوته منتحلًا اسم غيره.

2- أدلى بصوته أكثر من مرة.

3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

4- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو بالتأثير على الناخبين.

5- أعطى شخصًا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.

6- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.

7- نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة التصويت.

8- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول أوراق الاقتراع أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من اللجنة المركزية.

9- أعدم أو أخفى أوغير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو في محاضرهم أو برمجياتهم.

10- غش أو تحايل في فرز الأصوات او احتساب الأوراق.

11- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.

12- أخفى أواختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.

13- أهان أو تعرض لأحد العاملين باللجنة المركزية أو اللجنة الفرعية أثناء تأدية عمله.

14- حمل سلاحًا ظاهرًا أو مخفيًّا في مراكز الاقتراع أثناء العملية الانتخابية.

15- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.

16- أتلف مباني عامة أو منشآت أو وسائل نقل أومعدات معدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية مع دفع قيمة الضرر.

17- قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.

18- تلقى إعانات مادية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحملته الانتخابية.

19- استعمل الوسائل أو المواد العامة في الدعاية الانتخابية.

20- خالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية.

21- استعمل عبارات تشكل تحريضًا على الجرائم أو إخلالًا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو الشيئين أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض المترشحين ضمن القوائم أو الناخبين.

22- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل اللجنة المركزية على حملته الانتخابية.

23- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر.

24- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية الخاصة به.

25- قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.

26- استعمل أماكن العبادة أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية بها.