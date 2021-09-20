حفتر يدعو قوات القيادة العامة إلى المشاركة في الانتخابات

حفتر متحدثا إلى أعضاء الكتيبة 166، الإثنين 20 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

دعا قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، العسكريين التابعين للقيادة العامة إلى المشاركة في الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أحقيتهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.

جاء ذلك في كلمته أمام أعضاء «الكتيبة 166» التابعة للقيادة العامة، بمقر الكتيبة، اليوم الإثنين.

وقال حفتر، موجهًا حديثه لضباط وجنود الكتيبة، «نحن نمر بمرحلة قادمة مرحلة سلمية. نحن عمرنا ما رفضنا السلم. عمرنا ما رفضناه. بالانتخاب أهلًا وسهلًا شرفتم جميعًا كلكم بدخول هذه الانتخابات تعطي، مَن تريد، مَن تراه كفؤًا لك، على أساس أن هو يمثلك، فعليك أن تكون أمين لأنك أنت جندي لا تقول إلا الحق ومانكش خايف من حد. الضباط نفس الشي».

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وتابع: «لأول مرة جنود القوات المسلحة وضباطها يشتركوا في عملية الانتخابات لأنه حق. تتكلموا على رجال مفيش حد أرجل من اللي قدامي مفيش حد أرجل من الجنود ولا الضباط الأشاوس اللي قدامنا، هؤلاء يستحقوا كل التقدير».

وطالب حفتر الضباط والجنوب بأن «يكونوا دائمًا مطمئنين لأن النصر دائمًا» حليفهم، كما دعاهم إلى الاستمرار في التدريبات والمحافظة على الانضباط، منبهًا إياهم بأنهم مستعدون للامتحان في أي وقت، مؤكدًا أنهم خرجوا «من أجل شعب كامل. إذا طلبنا الشعب فنحن في كل وقت جاهزون».