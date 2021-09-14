حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية»

لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر, 14 سبتمبر 2021. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، خلال لقاء جمعهما اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية»، خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وشدَّد حفتر وصالح، خلال اللقاء على ضرورة تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من الأراضي الليبية «حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، بما يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا»، وفق بيان للرئاسة المصرية، اليوم.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء الذي حضره رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية «في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق»، وفي ضوء «السياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءًا من استقرار مصر».

- الرئيس المصري يستقبل عقيلة صالح وحفتر

وبحسب البيان، رحَّب الرئيس المصري بحفتر وصالح، «مثمنًا حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية، بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية».

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستواصل جهودها للتنسيق مع «جميع الأشقاء الليبيين» خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك «المؤسسات الوطنية الليبية»، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي برلمانيًا ورئاسيًا بنهاية العام الجاري، فضلًا عن «منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي»، وكذا إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وفق البيان.

وأوضح راضي، أن حفتر وعقيلة صالح، أعربا عن تقديرهما الكبير للدور مصر، و«جهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن»، معربين عن تقديرهما للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في «المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم»، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في ذلك الخصوص.

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، على جميع المستويات.