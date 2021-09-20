بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 05:52 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس شكل لجنتين؛ الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.

وعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الطلب المُقدم من 45 نائبًا بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن جلسة اليوم خلصت إلى «تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه».

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وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت أيضًا إلى «تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل».

وسجلت جلسة الإثنين الماضي تباينًا في الآراء، بين نواب منتقدين لأداء الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في ملفات سيادية وخدمية، وآخرين رأوا أن التوقيت والظرف غير مناسبين لسحب الثقة من الحكومة خصوصًا قبل أشهر من الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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