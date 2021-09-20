إزالة توصيلات غير شرعية على النهر الصناعي في الشويرف ووادي زمزم وبوقرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 08:34 صباحا
إزالة توصيلة غير شرعية بأحد مسارات النهر الصناعي، 19 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الحملة الأمنية التي تستهدف التوصيلات غير الشرعية على مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، حيث أزالت عددا من تلك التوصيلات داخل مناطق الشويرف ووادي زمزم وبوقرين.

ونفذت تلك الأعمال، الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، بالتعاون مع الكتائب العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بتأمين منظومات ومسارات النهر الصناعي أمس الأحد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- بالصور: «النهر الصناعي» يزيل التوصيلات غير الشرعية على المسار الشرقي

وأشار البيان إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار منع التجاوزات والتعديات على مسارات نقل المياه وكذلك منظمومة النهر الصناعي الحساونة.

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