«مكافحة الأمراض» ينشر أنواع التطعيمات للطلاب من عمر 6 إلى 15 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 01:53 صباحا
أثناء سحب عينة من طالب للكشف عن فيروس كورونا المستجد في طبرق, 9 مارس 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية بالمدينة)

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض خطابا إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا استعداداً لتنفيذ تطعيم طلبة المدارس للعام الدراسي 2021/2022، موضحا الجدول الوطني للموسع للتطعيم.

وشدد الخطاب على أن تكون آلية وزمن التنفيذ حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة وبما يضمن نجاح البرنامج بالتنسيق مع مكاتب الخدمات التعليمية بالمناطق. كما طالب الموافاة بتقرير مفصل عن عدد المستهدفين والمطَعمين لكل فئة عُمرية مستهدفة عند نهاية تنفيذ أيام التطعيم المدرسية لهذا العام .

وأوضح الخطاب أن الطعوم المكررة تكون كالآتي:
أولا، بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي أو من هم في سن 6 سنوات، الطعوم المقررة لهم هي الرباعي (الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت ADACEL POLIO (TDap+ipv).

ثانيا، بالنسبة لطلبة الصف الأول الإعدادي أو عند عمر 12 سنة: الورم الحليمي البشري للبنات فقط ويكون 3 جرعات يفصل بين الأولى والثانية شهرين والثانية والثالثة 4 أشهر

ثالثا، بالنسبة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة، تكون الطعوم المقررة هي: الثلاثي البكتيري (الخناق والكزاز والشاهوق منزع الخلية K ADACEL POLIO (TDap+ipv).

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