نصف الحالات في طرابلس.. توزيع إصابات «كورونا» في ليبيا السبت 19 سبتمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 11:41 صباحا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

سجلت طرابلس نصف إصابات «كورونا» في ليبيا أمس السبت، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس، و1818 حالة شفاء و11 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته المرجعية تسلمت 6134 عينة، أظهرت التحاليل المرجعية سلبية 5013 عينة، فيما تأكدت إصابة 1121 حالة، منها 957 جديدة و164 مخالطة بنسبة حالات موجبة 18.2%.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ559 حالة جديدة و85 حالة مخالطة، ومصراتة 12 حالة مخالطة، وجنزور 3 حالات جديدة، والقرة بوللي 21 حالة جديدة، وزليتن 23 حالة جديدة و12 مخالطة، وسبها 8 حالات جديدة، وباطن الجبل ونالوت وككلة وغدامس وتازربو والرحيبات حالة جديدة لكل منها.

فيما سجلت الزاوية المركز 15 حالة جديدة والماية 5 حالات جديدة والزاوية الغرب 18 حالة جديدة، والسواني بني آدم 4 حالات جديدة وخليج السدرة 14 حالة جديدة، وإمساعد 8 حالات جديدة، وبني وليد 31 حالة جديدة، وصبراتة حالتين جديدتين، والحوامد 10 حالات جديدة، ووازن 6 حالات جديدة، والبريقة 14 حالة جديدة و3 مخالطة، والأبرق 3 حالات جديدة، والجفرة 11 حالة جديدة و11 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 1121 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 وفاة

كذلك سجلت أم الرزم 5 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، ودرنة 20 حالة جديدة، وسرت حالة جديدة و9 مخالطة، والكفرة 27 حالة جديدة، ومسلاتة 15 حالة جديدة، وترهونة 27 حالة جديدة و10 مخالطة، والزنتان حالة جديدة و27 مخالطة، وزوارة 29 حالة جديدة، والعجيلات 12 حالة جديدة، والجميل 3 حالات جديدة والقبة 24 حالة جديدة، والأبيار 23 حالة جديدة، والسائح 3 حالات مخالطة، والسبيعة 9 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بخمس حالات، وست حالات في المنطقة الشرقية، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أية حالات وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 330 ألفًا و945 حالة، تعافى منهم 246 ألفًا و809 حالات، فيما يبقى 79 ألفًا و635 حالة نشطة حتى الآن، وسجلت 4501 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم