نصف الحالات في طرابلس.. توزيع إصابات «كورونا» في ليبيا السبت 19 سبتمبر 2021

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

سجلت طرابلس نصف إصابات «كورونا» في ليبيا أمس السبت، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس، و1818 حالة شفاء و11 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته المرجعية تسلمت 6134 عينة، أظهرت التحاليل المرجعية سلبية 5013 عينة، فيما تأكدت إصابة 1121 حالة، منها 957 جديدة و164 مخالطة بنسبة حالات موجبة 18.2%.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ559 حالة جديدة و85 حالة مخالطة، ومصراتة 12 حالة مخالطة، وجنزور 3 حالات جديدة، والقرة بوللي 21 حالة جديدة، وزليتن 23 حالة جديدة و12 مخالطة، وسبها 8 حالات جديدة، وباطن الجبل ونالوت وككلة وغدامس وتازربو والرحيبات حالة جديدة لكل منها.

فيما سجلت الزاوية المركز 15 حالة جديدة والماية 5 حالات جديدة والزاوية الغرب 18 حالة جديدة، والسواني بني آدم 4 حالات جديدة وخليج السدرة 14 حالة جديدة، وإمساعد 8 حالات جديدة، وبني وليد 31 حالة جديدة، وصبراتة حالتين جديدتين، والحوامد 10 حالات جديدة، ووازن 6 حالات جديدة، والبريقة 14 حالة جديدة و3 مخالطة، والأبرق 3 حالات جديدة، والجفرة 11 حالة جديدة و11 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 1121 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 وفاة

كذلك سجلت أم الرزم 5 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، ودرنة 20 حالة جديدة، وسرت حالة جديدة و9 مخالطة، والكفرة 27 حالة جديدة، ومسلاتة 15 حالة جديدة، وترهونة 27 حالة جديدة و10 مخالطة، والزنتان حالة جديدة و27 مخالطة، وزوارة 29 حالة جديدة، والعجيلات 12 حالة جديدة، والجميل 3 حالات جديدة والقبة 24 حالة جديدة، والأبيار 23 حالة جديدة، والسائح 3 حالات مخالطة، والسبيعة 9 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بخمس حالات، وست حالات في المنطقة الشرقية، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أية حالات وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 330 ألفًا و945 حالة، تعافى منهم 246 ألفًا و809 حالات، فيما يبقى 79 ألفًا و635 حالة نشطة حتى الآن، وسجلت 4501 حالة وفاة.