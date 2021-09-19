«الأرصاد»: أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا

أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا، خاصة في الشمال الغربي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن درجات الحرارة على عموم البلاد ستتراوح بين 33 و42.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

الطقس: السماء صافية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد، على المناطق من زوارة لطرابلس.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس اجدير إلى طرابلس).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بسيطًا يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس اجدير إلى طرابلس).

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.