«الأرصاد»: أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 09:22 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا، خاصة في الشمال الغربي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن درجات الحرارة على عموم البلاد ستتراوح بين 33 و42.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة 
الطقس: السماء صافية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد، على المناطق من زوارة لطرابلس.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس اجدير إلى طرابلس).
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بسيطًا يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس اجدير إلى طرابلس).

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس: السماء صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير -  تازربو
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًّا من يوم الغد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم