وكيل وزارة الداخلية يتفقد محطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 06:56 مساء
من جولة وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، بمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة بالبلدية، 18 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، اليوم السبت، محطة مصراتة البحرية بميناء الحديد والصلب، والمنطقة الحرة في البلدية

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، رافق سعيد خلال الجولة، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، وكان في استقبالهم مدير عام المحطة مصطفى المجعي، ومدير الإدارة الأمنية، وعدد من رؤساء فروع الأجهزة الأمنية بالمحطة.

واستمع سعيد لشروح حول آلية العمل بالمنفذ والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها مع المسافرين المغادرين أو القادمين، بما يضمن السيطرة الأمنية وسلامة الركاب.

كما اضطلع على آخر التجهيزات الفنية الخاصة بتفتيش السيارات والشاحنات والحقائب والأمتعة، وصالات الركاب، مؤكدًا حرص الوزارة على إنجاح المشروع وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل لتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

وبحسب البيان، زار وكيل وزارة الداخلية أيضًا المنطقة الحرة مصراتة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المنطقة المهندس محسن السقوطري، ومدير عام المنطقة المهندس أيمن الدرويش، واستمع خلالها إلى شروح وافية عن المنطقة الحرة، ومناقشة الدور الأمني وتفعيل ودعم مديرية الأمن بالمنفذ بالصورة الصحيحة لفرض الأمن على مداخل ومخارج المنطقة الحرة، ومنع التداخل في الاختصاصات مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأكد الوكيل دور جميع الأجهزة الأمنية في تحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ والتقيد بالاختصاصات، لكل جهة في إطار التنسيق والتعاون الأمني.

من جولة وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، بمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة بالبلدية، 18 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
من جولة وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، بمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة بالبلدية، 18 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
من جولة وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، بمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة بالبلدية، 18 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
من جولة وكيل وزارة الداخلية محمود سعيد، بمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة بالبلدية، 18 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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