ارتفاع طفيف للدولار بالسوق الموازية مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 02:03 مساء
أسعار صرف الدينار في السوق الموازية (السبت 18 سبنمبر 2021)

سجَّل سعر صرف الدولار ارتفاعًا هامشيًا مقابل الدينار في السوق الموازية مستهل تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.96 دينار اليوم السبت، مقابل 4.95 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو بفارق 7 قروش، مسجلًا 5.71 دينار  مقابل  5.78 دينار ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.88 دينار. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.79 دينار ليبي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، كان تراجع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 203 دنانير بفارق قرش واحد عن سعره الخميس والبالغ  204 دنانير.

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