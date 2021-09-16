وسط نقص في مستلزمات الوقاية.. مواطن من الخمس يتبرع لمركز العزل بسرت

أدوية ومستلزمات طبية تبرع بها مواطن من الخمس لمركز عزل سرت، 16 سبتمبر 2021، (بوابة الوسط)

تبرع مواطن من مدينة الخمس بشحنة مساعدات لمركز العزل المخصَّص لمصابي فيروس «كورونا» المستجد في سرت.

وقال مدير المركز عبدالله لاحول، إن الشحنة تضمنت كميات من القفازات الطبية، وأيضًا صندوقين محملين بأدوية خافضة للحرارة.

وكشفت مصادر طبية بالمركز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، عن معاناة الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز من نقص في مستلزمات الوقاية من القفازات والبدل الطبية الواقية وغيرها.

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وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة سلَّمت الأطقم الطبية بالمركز مكافآت مالية عن عملهم منذ شهر أبريل العام 2020، تترواح بين عشرة و30 ألف دينار لكل طبيب ومساعد طبي؛ تقديرًا لجهودهم.