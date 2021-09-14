«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق

طائرة تابعة لشركة «أجنحة الشام» السورية (أرشيفية- الإنترنت)

أعلنت شركة «أجنحة الشام» للطيران، اليوم الثلاثاء، تسيير رحلتين جويتين أسبوعيًّا من مطار بنغازي الدولي إلى مطار دمشق الدولي وبالعكس، وذلك يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأفادت الشركة بأن «تسيير الرحلات سيُشجِّع الليبيين على القدوم لسورية ودعم النشاط السياحي والتجاري فيها، ما ينعكس إيجابيًّا على الحركة الاقتصادية بين البلدين»، وفق بيان لها نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

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ولفتت «أجنحة الشام» إلى إمكانية زيارة المواطنين الليبيين سورية دون فيزا، وأنه بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم مطار دمشق الدولي.

ومطلع العام الجاري تداولت تقارير إعلامية صور وصول طائرة تابعة لـ«أجنحة الشام» إلى ليبيا محملة بالمساعدات الطبية، مقدمة من منظمة الصحة العالمية، حيث زعمت نقلها مقاتلين من سورية إلى ليبيا.

وردت الشركة آنذاك على ذلك بأن «جميع رحلاتها الجوية إلى بنغازي كانت لنقل الرعايا السوريين المقيمين في ليبيا إلى سورية». وكرر وكيلها في 6 سبتمبر الجاري، عبر حسابه الخاص في «فيسبوك»، تأكيده أن «لا علاقة لهم بتنقلات المسافرين بعد خروجهم من مدينة بنغازي».

يشار أن شركة الطيران الخاصة «أجنحة الشام»، خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2016 وهي مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.