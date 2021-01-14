«أجنحة الشام» السورية ترد على «الجدل» حول رحلاتها إلى بنغازي

طائرة «أجنحة الشام» السورية لدى وصولها مطار بنينا في بنغازي وعلى متنها مساعدات طبية من دبي الإماراتية، يناير 2021. (منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا)

ردت شركة «أجنحة الشام» للطيران السورية، الأربعاء، على ما أثير من جدل بشأن رحلاتها الجوية إلى بنغازي، مؤكدة أن كل ذلك «إشاعات»، موضحة أن جميع رحلاتها ذات «طابع مدني، وبعضها إنساني».



وجاء أول رد من «أجنحة الشام» في أعقاب تعرض الأمم المتحدة لانتقادات شديدة لاختيارها استخدام الشركة المعاقبة من طرف الولايات المتحدة، التي تتهمها بنقل مسلحين وأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب نقل «فيلق القدس» وهو ذراع خارجية للحرس الثوري الإيراني.



ونفت الشركة في بيان، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا بخصوص رحلاتها إلى مدينة بنغازي، مؤكدة أن «جميع رحلاتها الجوية إلى بنغازي كانت لنقل الرعايا السوريين المقيمين في ليبيا إلى سورية».



وأشارت إلى أنها نقلت أيضًا مساعدات طبية إلى ليبيا مقدمة من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، واعتبرت العقوبات الأميركية المفروضة عليها «جائرة وغير عادلة كما يعلم الجميع» وفق تعبيرها.