شركة البريقة تغلق منظومة حجز أسطوانات غاز الطهي

أسطوانات الغاز في أحد المستودعات، (أرشيفية: البريقة للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط غلق منظومة التسجيل والحجز لغرض الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي، اليوم الثلاثاء، «بعد تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الأسطوانات، التي ستوردها وفق المواصفات الأمنية والفنية المعتمدة محليًا وعالميًا».

واستحدثت الشركة منظومة لحصر المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الأسطوانات؛ «منعًا للمتاجرة بها، والمضاربة بأسعارها من قبل بعض ضعاف النفوس، ولمعرفة حجم الطلب الحقيقي، حتى يتسنى للشركة رصد الميزانيات اللازمة، وتوريد الأسطوانات لمستحقيها في جميع المناطق»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالنسبة لمن لم يتمكنوا من التسجيل، أشارت الشركة إلى أنها ستفتح منظومة الحجز الإلكتروني مجددًا «فور الانتهاء من توريد الدفعة الأولى من الأسطوانات، وفق البيانات المدرجة مؤخرًا»، لافتة إلى استهدافها تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الأسطوانات.

وفي الأول من سبتمبر الجاري، بدأ التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث قالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي بغرض تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلية الفعلية من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية عبوة 11 كيلوغرامًا، التي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج، خلال نهاية العام الحالي، ووفقًا للأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.