شركة البريقة تغلق منظومة حجز أسطوانات غاز الطهي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 12:31 مساء
أسطوانات الغاز في أحد المستودعات، (أرشيفية: البريقة للنفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط غلق منظومة التسجيل والحجز لغرض الحصول على أسطوانات غاز الطهي المنزلي، اليوم الثلاثاء، «بعد تكوين مؤشر يوضح حجم الطلب على نوعية الأسطوانات، التي ستوردها وفق المواصفات الأمنية والفنية المعتمدة محليًا وعالميًا».

واستحدثت الشركة منظومة لحصر المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الأسطوانات؛ «منعًا للمتاجرة بها، والمضاربة بأسعارها من قبل بعض ضعاف النفوس، ولمعرفة حجم الطلب الحقيقي، حتى يتسنى للشركة رصد الميزانيات اللازمة، وتوريد الأسطوانات لمستحقيها في جميع المناطق»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالنسبة لمن لم يتمكنوا من التسجيل، أشارت الشركة إلى أنها ستفتح منظومة الحجز الإلكتروني مجددًا «فور الانتهاء من توريد الدفعة الأولى من الأسطوانات، وفق البيانات المدرجة مؤخرًا»، لافتة إلى استهدافها تغطية جميع احتياجات السوق المحلي من الأسطوانات.

وفي الأول من سبتمبر الجاري، بدأ التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث قالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي بغرض تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلية الفعلية من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية عبوة 11 كيلوغرامًا، التي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج، خلال نهاية العام الحالي، ووفقًا للأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن
ليبيا
المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
ليبيا
«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لا تتناول هذه الأطعمة في سن الستين