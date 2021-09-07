«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي، بغرض تكوين قاعدة بيانات لتحديد احتياجات السوق المحلية الفعلية من أسطوانات الغاز الحديدية والبلاستيكية عبوة 11 كيلوغراماً، التي هي بصدد إنهاء إجراء توريدها من الخارج، خلال نهاية العام الحالي، ووفقاً للأسعار التجارية المبنية على أسعار التكلفة وهامش التوزيع المعتمد.

وطالبت الشركة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، الراغبين في الحصول على أسطوانات الغاز بالمبادرة بالتسجيل في المنظومة المخصصة لهذا الغرض.

- شركة البريقة تعلن إعادة تشغيل مستودع مطار طرابلس الدولي

وفي 1 سبتمبر الحالي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إعادة تشغيل مستودع مطار طرابلس الدولي بعد انتهاء أعمال الصيانة، وإعادة تأهيل جميع الخزانات والمضخات والمعدات التشغيلية التي تضررت بفعل الاشتباكات المسلحة.

وأشارت الشركة، إلى أن «المستودع سيوفر سعة تخزينية لمنتج كيروسين الطيران تصل إلى ثلاثة آلاف م3، يتم من خلالها تزويد مستودع مطار معيتيقة، ومنه إلى الطائرات التابعة لشركات الخطوط الجوية».