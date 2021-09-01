شركة البريقة تعلن إعادة تشغيل مستودع مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:11 مساء
مستودع مطار طرابلس الدولي (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل مستودع مطار طرابلس الدولي بعد انتهاء أعمال الصيانة، وإعادة تأهيل جميع الخزانات والمضخات والمعدات التشغيلية التي تضررت بفعل الاشتباكات المسلحة.

وأشارت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن «المستودع سيوفر سعة تخزينية لمنتج كيروسين الطيران تصل إلى 3000 م3، يتم من خلالها تزويد مستودع مطار معيتيقة، ومنه إلى الطائرات التابعة لشركات الخطوط الجوية».

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وتابعت: «بذلك تقضي الشركة على خطر وتكاليف النقل الباهضة التي كانت تتكبدها الشركة جراء عملية نقل الكيروسين التي كانت تتم من مستودعي مصراتة وسبها».

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى في المستقبل لـ«تطوير مستودع جنزور ليكون نقطة استلام وتخزين بحرية، وبالتالي تأمين احتياجات العاصمة والمناطق المحيطة من المشتقات النفطية وتوفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجاتها لشهور».

مستودع مطار طرابلس الدولي (شركة البريقة لتسويق النفط)
مستودع مطار طرابلس الدولي (شركة البريقة لتسويق النفط)
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