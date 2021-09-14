الحكومة تبحث تفعيل اتفاقية استثمارية موقعة مع أميركا عام 2010

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 01:44 صباحا
وزير النفط الغاز محمد عون يشارك في اجتماع، عبر الدائرة المغلقة، مع الجانب الأميركي، الإثنين، 13 سبتمبر 2021 (وزارة النفط والغاز)

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد علي الحويج، والنفط الغاز محمد عون، اجتماعا الإثنين، عبر الدائرة المغلقة، مع الجانب الأميركي لمناقشة تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والإستثمار، التي جرى توقيعها عام 2010 مع واشنطن.

ووفق بيان نشرته وزارة النفط والغاز، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تحدث السفير الأميركي والمبعوث الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند- الذي أدار حلقة النقاش- عن رغبة بلاده في تفعيل هذه الاتفاقية والتي وقعتها أميركا مع ليبيا ومع 46 دولة أخرى في أنحاء العالم، حيث جرى الاتفاق على ترتيب تقديم المعلومات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية واللقاء مرة أخرى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

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من جانبه، أوضح وزير النفط أن «العلاقة بين ليبيا وأميركا في مجال النفط والغاز بدأت منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، وأن ليبيا تشجع عودة الشركات الأميركية: كالشركات النفطية، وشركات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات».

وشدد الوزير عون على أن «التقنية الأميركية في مجال النفط تعد من التقنيات الرائدة، كما أن مجالات التدريب متوفرة في أميركا وبجدارة، ويمكن لقطاع النفط في ليبيا الاستفادة منها هذا، بالاضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة، وطاقة الهيدروجين والتي يمكن التعاون فيها والاستفادة من خبرة أميركا في هذا المجال».

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