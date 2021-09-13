المبروك يعلن تشكيل لجنة لدراسة الإفراجات عن الرواتب

وزير المالية خالد المبروك. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات عن المرتبات المتأخرة.

وأوضح أن اللجنة مهمتها معرفة مدى صحة الإفراجات من الناحية الفنية، والتأكد من عدم الازدواجية، مضيفًا: «نتمنى أن ينتهي هذا الموضوع قبل نهاية العام الجاري بصرف جميع الإافراجات»، حسبما نشرت وزارة المالية بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة «قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 700 مليون دينار لتضمينها في الميزانية فيما يخص الإفراجات، ولكن لعدم اعتماد الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين».

- وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات المالية ببنغازي

وكان المبروك قال إن تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 أعاق الإفراجات المالية لنحو 58 ألفًا و287 موظفًا، مضيفًا: «نتمنى من مجلس النواب اعتماد الميزانية حتى يتسلم الموظفون مرتباتهم»، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم باستيفاء جميع الإجراءات الخاصة بموظفي الدولة ومطابقتها وفقًا للقانون؛ لتجنب الازدواجية وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد المبروك أن موضوع الإفراجات المالية يحظى بأولوية لدى وزارات المالية والخدمة المدنية والعمل والتأهيل، متمنيًا من جميع الموظفين الذين تشملهم الإفراجات الصبر على حكومة الوحدة الوطنية قليلاً حتى تتمكن من معالجة هذا الموضوع واستكمال إجراءاته.