وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات المالية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:59 مساء
وزير المالية خالد المبروك خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال وزير المالية، خالد المبروك، إن مرتبات العسكريين في القيادة العامة لشهري يوليو وأغسطس موجودة في مراقبة الخدمات المالية في بنغازي؛ لكننا ما زلنا نطالب بأرقامهم الوطنية طبقًا للإجراءات المتبعة بخصوص المرتبات لمواجهة ازدواجية البيانات.

وبخصوص عدم إدراج مخصصات القيادة العامة بشكل واضح في مشروع الميزانية، عقَّب بأنها كانت مدمجة مع وزارة الدفاع، مكملًا: «طُلب منا وضع باب واضح وظاهر بمسمى القيادة العامة في البابين الأول والثاني، وهذا ما حدث»، حسب كلمته في جلسة الاستجواب أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ووجَّه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، تساؤلًا لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة: «هل أعطيت تعليمات بصرف مرتبات القيادة العامة؟»، خلال جلسة استجواب الحكومة، اليوم الأربعاء.

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وأجاب الدبيبة: «أعطيت تعليمات بصرف تلك المرتبات لأن دول ناس عايشين بياكلوا ويشربوا...»؛ لكنه عاد وأشار إلى رد المالية «بوجود مشكلة في الأرقام الوطنية...»، وما زالت المالية تطالب بتوفير هذه البيانات أسوة بالمتبع مع باقي موظفي الدولة.

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