فهمي التواتي يقترح بقاء الحكومة لـ«تصريف الأعمال» مع إعفاء بعض الوزراء

عضو مجلس النواب عن دائرة مزدة فهمي التواتي في جلسة، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

اقترح عضو مجلس النواب عن دائرة مزدة، فهمي التواتي، استمرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كحكومة تصريف أعمال، مع إعفاء بعض الوزراء الذين فشلوا في عملهم الفترة الماضية.

وأضاف التواتي: «مجلس النواب لا يناكف الحكومة، ومن أول يوم أعطاها الثقة بالإجماع، واليوم يقوم بدوره في المساءلة»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

انقر هنا لمتابعة بث مباشر لجلسة مجلس النواب عبر قناة الوسط

وتابع: «الحكومة تعاني من صعوبة في أداء مهامها، وهناك شخصيات ليس لها صفات داخلها ولها تأثير، ونراها في رحلات عمل الحكومة، وهم متنفذون على الوزارات وهذا خلل.. يجب توصيف تلك الشخصيات حول رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة) ومعرفة دورهم».

وأكمل: «الحكومة تعاني إخفاقات أمنية شرقا وغربا، والإمكانات محدودة التي تخصصها لبعض القطاعات»، لافتا إلى إخفاقات في وزارتي الداخلية والخارجية».