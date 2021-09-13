مهنا: لا خطة واضحة للحكومة لمجابهة «كورونا»

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور نصر الدين مهنا في جلسة المجلس، 13 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهنا، إن اللجنة لا تعلم لمن يتبع ملف مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، للحكومة أم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، معقبًا: «لم تكن هناك خطة واضحة لمجابهة الوباء».

وتابع مهنا: «لم نعلم كيف جاءت التطعيمات، هل شراء أم جاءت كهدية؟.. أداء الحكومة ليس مُرضيًا، ومعايير بناء المستشفيات لم تكن مقنعة»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود الاستجواب.

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وأضاف أن المستشفيات الجيدة يجب أن تحوي ما بين 60 إلى 80 سريرًا، معقبا: «هذا لم يحدث، وهناك هدر للمال العام في قطاع الصحة على أعلى مستوى، ومستشفى الجمهورية أغلق، ومستشفى الهواري أغلق 7 أبريل لأن السعة السريرية لا تكفي».