اجتماع حكومي يبحث وضع السجناء في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:52 مساء
اجتماع بين نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم. (الإنترنت)

عقد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، الأحد، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم.

وناقش الاجتماع، وفق بيان صحفي، وضع السجناء والسجون في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى أهم احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها. ودعا أبوجناح إلى تفعيل كافه المؤسسات القضائية.

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ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء بـ«الإفراج عن عدد من المسؤولين بالنظام السابق من قبل حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً «هذه الإفراجات بداية لتحقيق المصلحة الوطنية في البلاد».

من جانبها، أكدت وزيرة العدل «دعم المحاكم والشرطة القضائية وتلبية احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالشكل المطلوب، وتوفير المحاكمة العادلة للمساجين».

وأمس السبت، طالب بيان يحمل توقيع «أعيان ومشايخ ومكونات الجنوب» بالإسراع في إطلاق جميع السجناء السياسيين، مشيدًا بالإفراج عن بعض السجناء في الفترة الأخيرة.

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